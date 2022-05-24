«Робимо їм нерви» – голова Одеської ОВА відреагував на заочний арешт в Росії

Голова Одеської ОВА Максим Марченко відреагував на рішення московського суду про його заочний арешт у Росії.

«Така увага з боку окупантів – це чудова ознака працюємо ефективно і робимо їм нерви. Зрештою, досить ганьбити себе ще більше – ваші дитячі спроби когось налякати викликають сміх, а ваша армія і так достатньо зганьбила себе на весь світ», – сказав Максим Марченко у своєму відеозверненні.

23 травня Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира українського батальйону «Айдар», очільника Одеської ОВА Максима Марченка. Його звинувачують нібито у застосуванні «заборонених засобів та методів ведення війни».