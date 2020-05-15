Злітно-посадкову смугу в Одеському аеропорту обіцяють запустити вже влітку

Нову злітно-посадкову смугу в Одесі відкриють і запустять у червні 2020 року. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Одесі під час візиту до аеропорту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Загальна вартість проекту склала 2,8 мільярда гривень, з яких 2,2 вже виплатили підряднику.

«600 мільйонів залишаються на завершення необхідних будівельних робіт. Вони будуть профінансовані. На 98% роботи вже проведені, залишилась тільки фіналізація і введення в експлуатацію. Гроші будуть передані найближчим часом, коли акти робіт будуть підписані, протягом місяця, навіть швидше», – заявив Криклій.

Протяжність злітно-посадкової смуги – 2,8 кілометра, вона буде відповідати вимогам 3-го класу ICAO. Сідати сюди зможуть майже усі великі літаки, в тому числі Airbus-300 і Airbus-321 в різних модифікаціях і великі Boeing-767, каже директор ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» Павло Прусак.

За його словами, попередній аналіз показав, що у перші два роки нова смуга дозволить збільшити кількість рейсів до Одеси на 30-50%. Прусак припускає, що після пандемії COVID-19 цей показник може бути менший. Зараз аеропорту залишилось допрацювати стиковку стернових доріжок із авіапероном, а також сам перон, після чого встановити метеорологічне, радіонавігаційне і світлосигнальне обладнання. Будівництво злітно-посадкової смуги розпочалося у листопаді 2017 року, проектування – у 2012.