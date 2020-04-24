У 2020 році дохід від малої та середньої приватизації збільшився у 6,3 раза – Офіс президента

У першому кварталі 2020 року дохід від малої та середньої приватизації збільшився у 6,3 раза, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів в інтерв'ю «Укрінформу».

«Якщо порівнювати статистику першого кварталу 2019 року з 2020-м, ми побачимо, що дохід від малої та середньої приватизації збільшився у 6,3 раза. Зросли зацікавлення і конкуренція за об’єкти малої приватизації, стартова ціна об’єктів приватизації в середньому збільшувалася на 28%, хоча ще минулого року цей показник був на рівні 12%. З початку року до квітня проведено 111 успішних аукціонів із загальною сумою продажу – 410,7 млн грн», – сказала Ковалів.

У 2019 році Україна виконала план приватизації на 3%. Фонд державного майна повідомив, що Україна отримала 536,5 мільйона гривень.

У 2020 році Україна хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.