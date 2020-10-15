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15 жовтня 2020, Київ 13:02
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Поліція розпочала провадження через «антисемітські написи» біля офісу Зеленського

Акція протесту біля Офісу президента, ілюстративне фото

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до розміщення банеру антисемітського змісту біля Офісу президента України, повідомила 15 жовтня поліція Києва. Покарання, в разі доведення провини, становитиме від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років, ідеться в повідомленні.

«До поліції Києва із офіційним листом звернувся виконавчий директор Об’єднаної єврейської громади України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу Президента України в Києві невідомі особи розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями», – інформує поліція.

За фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»).

Об’єднана єврейська громада України вважає проявом антисемітизму появу банера, в якому ішлося про «єврейський клан Зеленського». На думку громади, це є «приписуванням євреям відповідальності за реальні чи надумані проступки окремих єврейських індивідуумів або груп, або за дії, вчинені неєвреями».

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