Поліція розпочала провадження через «антисемітські написи» біля офісу Зеленського

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до розміщення банеру антисемітського змісту біля Офісу президента України, повідомила 15 жовтня поліція Києва. Покарання, в разі доведення провини, становитиме від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років, ідеться в повідомленні.

«До поліції Києва із офіційним листом звернувся виконавчий директор Об’єднаної єврейської громади України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу Президента України в Києві невідомі особи розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями», – інформує поліція.

За фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»).

Об’єднана єврейська громада України вважає проявом антисемітизму появу банера, в якому ішлося про «єврейський клан Зеленського». На думку громади, це є «приписуванням євреям відповідальності за реальні чи надумані проступки окремих єврейських індивідуумів або груп, або за дії, вчинені неєвреями».