Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у заволодінні 5,3 млн грн – ОГП

Директору комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» підозрюють у заволодінні понад 5,3 мільйона гривень бюджетних коштів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав із приватним підприємством договір підряду на виконання робіт із будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена. Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків», – йдеться в повідомленні.

Питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу ще вирішують, додали в ОГП. Крім того, за повідомленням, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановлюються інші особи, причетні до злочину.