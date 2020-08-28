Верховний суд засудив шпигуна з Китаю до 10 років позбавлення волі – ОГП

Верховний суд визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина Китайської Народної Республіки, якого було засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність. Про це 28 серпня повідомив Офіс Генерального прокурора.

«У суді доведено, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії проводив шпигунську діяльність на Дніпропетровщині. Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, яка становить державну таємницю України», – ідеться в повідомленні.

У Дніпрі розташоване підприємство-флагман українського ракетобудування – «Південмаш».