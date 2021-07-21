Вперше в Україні громадянину повідомили про підозру у піратстві – ОГП

В Україні вперше розкрито злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а саме – за фактом піратства, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про підозру за фактом піратства – використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів судна (ст. 446 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, українець – співробітник іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

«Під час виконання своїх зобов’язань з охорони у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану. Діючи з метою власної вигоди, використовуючи зброю повідомив капітана про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курсу до порту Фуджейра, а також виплати грошових коштів... Капітан судна, враховуючи небезпеку застосування вогнепальної зброї стосовно нього та членів екіпажу, віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника. У результаті перемовин, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України 6 тис доларів США в обмін на здачу ним зброї та розблокування роботи судна», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що за місцем проживання українця відбувся обшук.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.