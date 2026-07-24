ОГП: у Братиславі затримали експрезидента УАФ, розпочали екстрадицію

У Братиславі затримали експрезидента Української асоціації футболу, що тривалий час перебував у міжнародному розшуку та переховувався від правосуддя, розпочато процедуру екстрадиції, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«У Словаччині затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України. Він роками переховувався від українського правосуддя. Але міжнародний розшук і ефективна співпраця з іноземними партнерами дали результат», – написав він у телеграмі.

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Кравченко повідомив, що вже скерував до компетентних органів Словаччини лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту.

За даними слідства, затриманий організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури – для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. В ОГП зазначають, що гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

За даними медіа, йдеться про затримання експрезидента УАФ Андрія Павелка, якого підозрюють у масштабній корупції.