На Одещині затримали майора, який залучив бійців до зведення власного будинка – ОГП

В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який, за даними слідства, упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку, повідомив у телеграмі генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, майора затримали, йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.

Генпрокурор зазначив, що під час обшуку на об’єкті виявили близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів.

«Зібрані докази свідчать про системний характер таких дій. Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу», – написав Кравченко в телеграмі.

Це не перший подібний випадок. Про залучення командирами бійців до приватного будівництва правоохоронці неодноразово повідомляли.



