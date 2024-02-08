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ОГП: у Нікополі вбили заступника мера, розпочато розслідування

Ймовірні версії вбивства правоохоронці наразі не озвучують. 
Ймовірні версії вбивства правоохоронці наразі не озвучують. 

На Дніпропетровщині невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови – він помер на місці, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови.

Як додають у Нацполіції, на місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні виявили тіло 59-річного чоловіка.

Ймовірні версії вбивства правоохоронці наразі не озвучують.

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