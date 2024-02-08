ОГП: у Нікополі вбили заступника мера, розпочато розслідування

На Дніпропетровщині невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови – він помер на місці, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.



За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови.

Як додають у Нацполіції, на місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні виявили тіло 59-річного чоловіка.

Ймовірні версії вбивства правоохоронці наразі не озвучують.