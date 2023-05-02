СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Служба безпеки повідомила про підозру у «пособництві державі-агресору» В’ячеславові Заневському – колишньому керівникові охорони президента-втікача Віктора Януковича.

«Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору. За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ. У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «МВС» і «Державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині. У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей», – повідомила пресслужба СБУ.

Також Заневський, за даними слідчих, консультував російські військові підрозділи щодо тактики ведення бойових дій проти ЗСУ.

«Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності», – повідомили у відомстві.

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується, орієнтовно – в Росії, як і більшість представників його оточення.