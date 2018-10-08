На «Октоберфесті» в Німеччині випили 7,5 мільйона літрів пива – організатори

Під час цьогорічного традиційного німецького свята пива й гулянь «Октоберфест» 6,3 мільйона людей випили 7,5 мільйонів літрів пива, повідомляють організатори.

Цього року фестиваль привабив на 100 тисяч людей більше, ніж 2017-го. Кількість випитого пива залишається незмінною, але на 10% зросли продажі безалкогольних напоїв.

«Октоберфест» стартував 22 вересня, завершився 7 жовтня.

За даними організаторів, один відвідувач, 58-річний чоловік, загинув через бійку. В поліції повідомили, що ведуть розслідування проти 42-річного чоловіка за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

«Октоберфест», який спершу відбувався в жовтні, та потім був перенесений на вересень, на час кращої погоди, був започаткований у Мюнхені 205 років тому і став щорічною традицією, яка переривалася тільки з надзвичайних причин – воєн, епідемій.