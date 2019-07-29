Прокуратура АРК повідомила про підозру громадянину Сербії за участь в окупації Криму

Прокуратура автономної республіки Крим повідомила про підозру громадянину Сербії – учаснику «самооборони» та розвідгрупи «Северный ветер», які брали участь в окупації українського півострова.

«Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення та діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в ході досудового розслідування знайшли докази причетності громадянина Сербії у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

«Під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи «Северный ветер», яка входила до складу «Самооборони Севастополя», допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктів газопроводу поблизу міста Севастополь, здійснював так зване патрулювання міста Севастополь», – заявили у прокуратурі.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.