Померла найстаріша жителька США

У США у віці 114 років і 140 днів померла найстаріша жителька країни Алелія Мерфі. Як повідомив 28 листопада американський телеканал CNN з посиланням на її родичів, жінка померла минулої суботи, 23 листопада.

Більшу частину життя Мерфі, яка народилася у Північній Кароліні та невдовзі перебралась у Нью-Йорк, пропрацювала швачкою. Причини її смерті не розголошуються.

Після смерті Мерфі найстарішим жителем США став ще один уродженець Північної Кароліни Гестер Форд. Він також народився у 1905 році.

Найстарішою людиною у світі на сьогодні є 116-річна японка Кейн Танака.