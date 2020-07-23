Корецький заявив, що його звільнили з посади слідчого ДБР

Олег Корецький заявив, що його звільнили з посади слідчого Державного бюро розслідувань. У коментарі агентству УНІАН він повідомив, що його звільнили у зв’язку зі скороченням його посади – начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

Корецький передав журналістам відповідний документ, датований 21 липня. У ньому йдеться, що слідчого звільнили з 23 липня.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Державного бюро розслідувань.

На початку липня Корецький заявляв про тиск керівництва ДБР, яке нібито примушувало його розслідувати безперспективні провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка.

У Державному бюро розслідувань стверджували, що Корецький планує звільнятися нібито через «злив» службової інформації про кримінальні провадження.