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23 липня 2020, Київ 20:29
Новини | Події

Корецький заявив, що його звільнили з посади слідчого ДБР

У Державному бюро розслідувань стверджували, що Корецький планує звільнятися нібито через «злив» службової інформації про кримінальні провадження

Олег Корецький заявив, що його звільнили з посади слідчого Державного бюро розслідувань. У коментарі агентству УНІАН він повідомив, що його звільнили у зв’язку зі скороченням його посади – начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

Корецький передав журналістам відповідний документ, датований 21 липня. У ньому йдеться, що слідчого звільнили з 23 липня.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Державного бюро розслідувань.

На початку липня Корецький заявляв про тиск керівництва ДБР, яке нібито примушувало його розслідувати безперспективні провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка.

У Державному бюро розслідувань стверджували, що Корецький планує звільнятися нібито через «злив» службової інформації про кримінальні провадження.

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