У Дніпрі вшанували пам’ять земляка-дисидента Олександра Галича

У Дніпрі у п’ятницю, 2 жовтня, вшанували пам’ять земляка-дисидента Олександра Галича. Урочистості відбулися біля будинку, де мешкала родина Галичів на вулиці Старокозацькій, 74, під меморіальним знаком на честь барда.

Учасники заходу урочисто відкрили 5-ий міжнародний фестиваль авторської пісні «Хмари», присвячений Галичу.

«Це такий душевний захід, який дає заряд бадьорості та настрою на всі дні проведення фестивалю», – сказав співорганізатор Григорій Гельфер.

Цього року через карантин участь у фестивалі беруть тільки барди з України та Росії. За задумом організаторів, мали приїхати автори із Франції, Польщі та Німеччини.

Триватиме фестиваль до 4 жовтня включно. У програмі – конкурс виконавців, концерти, робота з майстрами, дитячі програми тощо.

Олександр Галич (Гінзбург) (1918-1977) народився в Дніпрі (тодішньому Катеринославі) 19 жовтня 1918 року в родині службовців. Галич – творчий псевдонім, складений з букв прізвища, імені та по батькові.

На початку 50-х років його ім’я стає відомим як автора бардівських пісень, які поширюються й слухаються в Радянському Союзі нелегально. Політична гострота авторських пісень Галича стала причиною того, що, за рішенням влади, його виключають зі Спілки письменників. Театрам забороняють ставити його п’єсу «Матросская тишина», а в 1974 році забороненими стають всі його твори. Того ж року Галич залишає СРСР й емігрує спочатку в Норвегію, а пізніше у Францію.