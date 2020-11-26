Вибори мера Полтави: у другому турі переміг Мамай, якого позбавляли повноважень міського голови

Кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Мамай переміг у другому турі виборів міського голови, повідомила громадянська мережа «Опора».

Він здобув 9 817 голосів. Його опонент від партії «Слуга народу» Сергій Іващенко отримав 9 087 голосів.

Загальна кількість виборців, внесених до списків на дільницях – 79 099.

Мамай працював на посаді міського голови Полтави з 2010 до 2018 року, коли міська рада визнала його роботу незадовільною й позбавила його повноважень. Посадовець тоді заявляв, що вважає засідання міськради незаконним і не визнає рішення.