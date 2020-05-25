ДСНС: в Олександрівській лікарні Києва сталася пожежа

У підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні Києва сталася пожежа, внаслідок якої ніхто не постраждав, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«25 травня о 18:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу в лікарні на вулиці Шовковична, 39/1, що у Печерському районі столиці… Як виявилося, на 6-у поверсі 6-поверхового корпусу лікарні у підсобному приміщенні сталося коротке замикання, з подальшим горінням. Пожежні одразу приступили до гасіння пожежі», – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідувала приблизно через пів години, кажуть у ДСНС. На цей час на безпечну відстань вивели 15 людей.

За словами персоналу лікарні, у корпусі, де сталася пожежа, хворих на коронавірусну інфекцію не було, додали в ДСНС.

Олександрівська лікарня – одна з понад 240 медзакладів в Україні, де приймають хворих на COVID-19.