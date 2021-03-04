Російська модель та акторка отримала заборону на в’їзд до України – МВС

Російська модель та акторка отримала заборону на в’їзд до України, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними відомства, росіянка прилетіла в аеропорт «Бориспіль» вчора ввечері рейсом з Мінська. З її слів, в Україну вона їхала з приватною метою.

«У ході оформлення прикордонники Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже незаконно відвідувала АР Крим. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала для відпочинку – і автівкою через Керченський міст, і авіарейсом», – заявили в МВС.

Росіянці заборонили в’їзд до України на три роки. У Мінськ вона повернулася найближчим зворотним рейсом.

За даними засобів масової інформації, в’їзд заборонили Олені Галіциній.