У Пекіні відбулася церемонія закриття зимової Олімпіади

У Пекіні в неділю відбулася церемонія закриття зимової Олімпіади. Столиця Китаю стала першим містом в історії, яке приймало як літні, так і зимові Олімпійські ігри – з рекордно короткою різницею у 14 років.

Через масові порушення китайською владою прав людини США, а за ними і низка інших країн оголосили про дипломатичний бойкот Ігор. Він не торкався спортсменів і означав лише відмову урядовців із цих країн відвідати Олімпіаду.

На Іграх у Пекіні було розіграно 109 комплектів медалей у 15 дисциплінах з семи видів спорту. Для збірної України медаль приніс Олександр Абраменко, який виборов олімпійське «срібло» у лижній акробатиці.

На першому місці за кількістю золотих медалей опинилася Норвегія, на другому – Німеччина, на третьому – Китай. США цього року посіли четверте місце.

Ігри відкрилися 4 лютого і пройшли в умовах серйозних обмежень через пандемію COVID-19.

Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться у лютому 2026 року в Італії.