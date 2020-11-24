Майже 70% переселенців потребують житла – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні.

«За приблизними оцінками, за державної підтримки житло отримали майже 1% внутрішньо переміщених осіб. Водночас, за оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% ВПО», – сказала Денісова.

За її словами, на державному рівні досі немає офіційних даних щодо потреб переселенців у житлі. При цьому відсутня інформація про кількість тих, кому житло було надано за підтримки держави або органів місцевого самоврядування.

Денісова наголосила, що щонайменше 27% переселенців із числа тих внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, також говорять про ризики виселення через неможливість оплачувати оренду.

«Близько 60% живуть в орендованому житлі, з них принаймні 27% відзначають ризики виселення у зв’язку з неможливістю платити орендну плату», – додала вона.

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При цьому Денісова зазначила, що близько 65% переселенців, які повернулися жити на тимчасово окуповані території, це люди, яким понад 60 років.

За даними Офісу омбудсмена, півтора мільйона громадян України (близько 3%) були вимушені залишити місця свого проживання і переселитися в інші регіони країни через російську агресію проти України.