В Україні живе від 200 до 400 тисяч ромів – омбудсмен

Ромська спільнота в Україні, за різними оцінками, налічує від 200 до 400 тисяч осіб, які проживають в усіх регіонах країни. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Їхній облік ускладнюється відсутністю документів, що засвідчують особу, у значної кількості ромів, додала вона. Державна влада не володіє точними даними про народжуваність, смертність та умови життя, каже омбудсмен.

«Як наслідок, це призводить до порушеня їхніх основоположних прав на соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, працю та належні умови життя», – наголосила Денісова.

Офіс омбудсмена, каже його очільниця, постійно фіксує нові випадки дискримінації щодо ромів: скажімо, медичні послуги подекуди надаються їм у мешому обсязі та гірших умовах, їм відмовляють у працевлаштуванні на підставі національності.

Основні проблеми ромів приблизно однакові в усьому світі, наголошує Денісова:

соціальна ізоляція від місцевого населення,

низький освітній рівень,

погані умови життя,

тотальна бідність,

погані житлові умови,

проблеми зі здоров’ям,

відсутність представників в органах влади.

Найбільш соціально вразливою меншиною в Європі наразі є саме роми, сказала Денісова. На відміну від більшості меншин, вони не мають власної держави, і особливістю їхнього устрою є проживання в компактних і стихійних поселенях, здебільшого, відокремлено від інших.

Офіс українського омбудсмена 27 травня ініціював форум з питань інклюзії ромів. На захід запросили омбудсменів іноземних держав, представників Європейської мережі органів з питань рівності, міжнародних правозахисних організацій.