В Україні сьогодні відбудеться онлайн-урок профорієнтації для школярів

У вівторок відбудеться всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації для учнів 7-11-х класів, який має на меті допомогти молоді визначитися з професією, мотивувати учнів на побудову успішної кар’єри та самореалізацію, повідомила пресслужба уряду.

Онлайн-урок розпочнеться об 11:00, триватиме 45 хвилин за посиланням.

В онлайн-занятті візьмуть участь кухар і телеведучий Євген Клопотенко, олімпійський чемпіон-депутат Жан Беленюк, чемпіонка світу з паракарате, телеведуча та громадська діячка Уляна Пчолкіна. Кар’єрний радник Ганна Резніченко проведе майстер-клас «Як визначити професію своєї мрії».