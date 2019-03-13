Підхід «економічне зростання зараз, боротьба із забрудненням потім»  небезпечний – ООН

Використовуваний у певних регіонах Землі підхід «економічне зростання зараз, боротьба із забрудненням потім» не враховує зміну клімату, забруднення навколишнього середовища чи деградацію природних систем, йдеться у звіті ООН «Глобальна екологічна перспектива».

«Цей підхід також сприяє зростанню нерівності всередині країн і між ними і, у кінцевому результаті, обійдеться дорожче. Він не зможе стійко забезпечити існування 10 мільярдів здорових, реалізованих та продуктивних людей у 2050 році без докорінних та термінових змін моделей споживання та виробництва», – йдеться у доповіді ООН.

Згідно зі звітом, для досягнення цілей стійкого розвитку необхідно ліквідувати взаємозв’язок між погіршенням стану навколишнього середовища і використанням ресурсів, з одного боку, та економічним зростанням і пов’язаними із ним моделями споживання та виробництва, з іншого.

«Часткова ліквідація взаємозв’язку між тиском на навколишнє середовище та економічним зростанням уже може спостерігатися стосовно деяких видів впливу та ресурсів у певних країнах. Подальша ліквідація потребує розширення масштабів застосування існуючих стійких методів і більш фундаментальних перетворень виробництва, споживання та утилізації товарів і матеріалів у масштабах усього суспільства», – розповіли в ООН.

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, у 2018 році чисельність населення планети складає 7,5 мільярдів гривень. Згідно з прогнозом, населення Землі у 2050 році досягне 10 мільярдів, а у 2100 – майже 11 мільярдів.