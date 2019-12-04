Рекордна кількість людей у світі потребуватиме допомоги протягом 2020 року – ООН

У 2020 році рекордним 168-ми мільйонам людей у всьому світі буде потрібна допомога і захист в кризових ситуаціях, що охопили понад 50 країн, йдеться в глобальному гуманітарному звіті ООН.

«У 2020 році близько 168 мільйонів людей у всьому світі будуть потребувати гуманітарної допомоги і захисту. Це що приблизно одна людина з 45-ти на планеті. Це найвища цифра за останні десятиліття», – заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор з надання надзвичайної допомоги Марк Лоукк.

За його словами, за минулий рік глобальні потреби в допомозі збільшилися приблизно на 22 мільйони людей, і очікується, що до 2022 року понад 200 мільйонів людей можуть потребувати допомоги.

Потреби людей на планеті в гуманітарній допомозі, вказує ООН, викликані кліматичними потрясіннями, масштабними спалахами інфекційних захворювань та затяжними збройними конфліктами.

Інша тривожна тенденція полягає в тому, що збройні конфлікти «вбивають і калічать рекордну кількість дітей», пояснив Лоукк.

«У 2018 році в результаті конфлікту були вбиті або скалічені понад 12 тисяч, а в 2019 році ситуація виявилася ще гіршою», – зазначив представник ООН.

Крім того, жінки і дівчатка піддаються більш високому ризику сексуального та гендерного насильства, ніж раніше, і, за словами Марка Лоукка, кожна п’ята людина, що живе в зонах конфлікту, страждає від психічних проблем.

У зверненні генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що ООН і партнерам, таким як Червоний Хрест та інші неурядові організації, «треба буде допомогти 109 мільйонам найвразливіших людей».

В ООН заявили також про більшу, ніж прогнозувалася кількість людей, які «постраждали від подій, пов’язаних зі зміною клімату» через посухи, повені та тропічні циклони, які зачепають значну частину бідного населення.

За масштабами, як і раніше, найгірша гуманітарна криза в світі у 2020 році буде в Ємені, заявляє ООН, де допомоги потребуватиме близько 24 мільйонів людей або 80% населення.