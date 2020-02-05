ООН: з 1 грудня з Ідліба втекли понад пів мільйона людей

Більш як пів мільйона жителів з 1 грудня 2019 року залишили провінцію Ідліб на північному заході Сирії, цитує британське видання Guardian слова речника Управління координації з гуманітарних питань ООН Дейвіда Свонсона. За даними організації, 80% біженців – це жінки і діти.

На 6 лютого в ООН запланований брифінг щодо ситуації в Ідлібі за запитом США, Великої Британії та Франції.

В Ідлібі з осені 2018 року діє демілітаризована зона, створена за домовленістю між Туреччиною та Росією. У регіоні залишаються війська сирійської опозиції. Проти них ведуть наступ сирійські урядові війська за підтримки Росії. Військам опозиції надає допомогу Туреччина.

П’ятеро турецьких військових і троє цивільних загинули в Ідлібі 3 лютого. Анкара звинуватила в загибелі своїх солдатів Дамаск і атакувала позиції сирійських урядових військ. Туреччина попередила, що сприйматиме як ворогів сирійських військових, які наближаються до спостережних пунктів турецької армії. Міністерство оборони Росії заявило, що турецькі військові потрапили під обстріл, оскільки не попередили про свої переміщення. Туреччина це заперечує.

Представники місцевих неурядових організацій неодноразово звинувачували Росію в атаках на цивільні об’єкти. Росія звинувачення в невибіркових бомбардуваннях в Ідлібі відкидає.

З 2014 року боротьбу з радикальними ісламістами в Сирії веде міжнародна коаліція на чолі зі США. Коаліція підтримує сили сирійської демократичної опозиції. Російська військова кампанія в Сирії розпочалася 30 вересня 2015 року. Коаліція неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.