WSJ: ООН загрожує фінансовий колапс через борги США та Китаю

Організація Об'єднаних Націй зіткнулася із серйозною фінансовою кризою через затримки платежів з боку США та Китаю – двох найбільших донорів, на яких припадає близько 42% базового бюджету організації. Про це пише The Wall Street Journal.



За даними видання, США заборгували ООН понад чотири мільярди доларів і одночасно скоротили участь у низці програм, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я. Китай, незважаючи на недавній платіж у розмірі 850 мільйонів доларів, як і раніше, винен організації близько 455 мільйонів.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що організація фактично бере участь у «перегонах до банкрутства» і може зіткнутися з нестачею коштів вже до середини серпня.



Через дефіцит фінансування ООН вже розпочало масштабне скорочення витрат: закриваються офіси, скасовано близько трьох тисяч посад у секретаріаті, урізано витрати на перекладацькі служби та миротворчі операції. Організація також прискорює виведення контингентів із окремих регіонів та затримує виплати країнам, які надають військовослужбовців для місій миротворців – «блакитних касок».



Ситуацію ускладнює структура фінансування ООН. Організація неспроможна брати кредити, а значної частини витрат йде на персонал. При цьому держави-члени частіше розширюють повноваження та програми ООН, ніж погоджуються на їхнє скорочення.



Вашингтон заявляє, що не відмовляється від підтримки багатосторонніх інститутів, але вимагає масштабних реформ та підвищення ефективності витрат. Додатковий тиск на бюджет організації створює скорочення внесків з боку інших донорів, включаючи Великобританію, Німеччину, Швецію та Нідерланди.