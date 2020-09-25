Росія намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в Крим – Джеппар

Росія намагається виправдати агресію проти України, зокрема, Кремль не допускає міжнародних правозахисних організацій до Криму і постачає зброю на Донбас. Про це сказала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час виступу на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН.

«Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P. Російська окупаційна влада відмовляє міжнародних правозахисних спостерігачам, зокрема, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму. Не припиняються і незаконні поставки зброї і боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях перебуває під постійним ризиком», – зазначила Еміне Джеппар.

МЗС Росії поки не відреагувало на заяву першого заступника міністра закордонних справ України.

Раніше віцеспікер російського парламенту Криму Володимир Бобков сказав, що на півострові готові приймати місію ООН, але тільки після узгодження даного візиту з МЗС Росії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні раніше опублікувала новий звіт про порушення прав людини в Криму. При цьому в місії відзначили, що не мають доступу на територію півострова і здійснюють свій моніторинг, перебуваючи в Києві і в Одесі.

Місія ООН також повідомляла, що російська влада продовжує переміщати укладених з Криму на територію сусідньої Росії.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.