ООН: 150 мігрантів могли загинути в Середземному морі

До 150 мігрантів, які прямували до Європи, могли загинути в результаті катастрофи човнів біля берегів Лівії, ще півтори сотні – були врятовані і повернулися до Лівії, повідомляє Управління верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

Лівія давно була головним транзитним маршрутом для мігрантів, особливо з країн Африки на південь від Сахари, які прагнуть дістатися Європи за допомогою контрабандистів.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цього року в центральному Середземномор’ї загинули 426 мігрантів.