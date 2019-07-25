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25 Липень 2019, Київ 19:19
Новини | Міжнародні

ООН: 150 мігрантів могли загинути в Середземному морі

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цього року в центральному Середземномор’ї загинули 426 мігрантів (фото ілюстраційне)

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До 150 мігрантів, які прямували до Європи, могли загинути в результаті катастрофи човнів біля берегів Лівії, ще півтори сотні – були врятовані і повернулися до Лівії, повідомляє Управління верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

Лівія давно була головним транзитним маршрутом для мігрантів, особливо з країн Африки на південь від Сахари, які прагнуть дістатися Європи за допомогою контрабандистів.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цього року в центральному Середземномор’ї загинули 426 мігрантів.

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