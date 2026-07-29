ООН прагне відновити переговори про долю розділеного Кіпру

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив 29 липня, що планує зібрати лідерів розділеного Кіпру й трьох держав-гарантів острова, Великої Британії, Греції та Туреччини, для нового раунду мирних переговорів під керівництвом ООН.

На пресконференції в столиці Кіпру Нікосії Гутерріш заявив, що отримав згоду президента Кіпру Нікоса Христодулідеса та Туфана Ерхюрмана, політичного лідера турків-кіпріотів, на відновлення переговорів у форматі «5+1».

Ґутерріш заявив, що розв’язання цього багаторічного конфлікту має вирішальне значення не лише для народу Кіпру, а й для регіональної стабільності.

Греки-кіпріоти виступають за возз’єднання острова як федеративної держави, це підхід, який підтримують ООН та Європейський Союз. Натомість турки-кіпріоти й Туреччина виступають за рішення про створення двох держав із гнучкою співпрацею між двома сторонами.

Кіпр здобув незалежність від Сполученого Королівства в 1960 році, а Велика Британія, Греція й Туреччина були визначені як держави-гаранти в його конституції.

Острів розділений від 1974 року, коли після державного перевороту, здійсненого греко-кіпріотами, відбулося військове втручання Туреччини. У 1983 році північна частина проголосила себе Турецькою Республікою Північного Кіпру, визнаною лише Туреччиною.

Кіпр приєднався до Європейського Союзу у 2004 році. Юридично весь острів є частиною спільноти, але законодавство ЄС застосовується лише до південної, міжнародно визнаної греко-кіпріотської частини.