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Новини | Міжнародні

ООН прагне відновити переговори про долю розділеного Кіпру

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Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відвідання Кіпру, 29 липня 2026 року
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відвідання Кіпру, 29 липня 2026 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив 29 липня, що планує зібрати лідерів розділеного Кіпру й трьох держав-гарантів острова, Великої Британії, Греції та Туреччини, для нового раунду мирних переговорів під керівництвом ООН.

На пресконференції в столиці Кіпру Нікосії Гутерріш заявив, що отримав згоду президента Кіпру Нікоса Христодулідеса та Туфана Ерхюрмана, політичного лідера турків-кіпріотів, на відновлення переговорів у форматі «5+1».

Ґутерріш заявив, що розв’язання цього багаторічного конфлікту має вирішальне значення не лише для народу Кіпру, а й для регіональної стабільності.

Греки-кіпріоти виступають за возз’єднання острова як федеративної держави, це підхід, який підтримують ООН та Європейський Союз. Натомість турки-кіпріоти й Туреччина виступають за рішення про створення двох держав із гнучкою співпрацею між двома сторонами.

Кіпр здобув незалежність від Сполученого Королівства в 1960 році, а Велика Британія, Греція й Туреччина були визначені як держави-гаранти в його конституції.

Острів розділений від 1974 року, коли після державного перевороту, здійсненого греко-кіпріотами, відбулося військове втручання Туреччини. У 1983 році північна частина проголосила себе Турецькою Республікою Північного Кіпру, визнаною лише Туреччиною.

Кіпр приєднався до Європейського Союзу у 2004 році. Юридично весь острів є частиною спільноти, але законодавство ЄС застосовується лише до південної, міжнародно визнаної греко-кіпріотської частини.

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