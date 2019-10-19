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19 Жовтень 2019, Київ 14:22
Новини | Політика

Київ висловлює стурбованість через ситуацію зі свободою слова в Криму та на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН, 25 вересня 2019 року

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Речниця МЗС України Катерина Зеленко заявила, що Київ висловлює глибоку стурбованість через погіршення ситуації зі свободою висловлення поглядів на окупованій території Криму і Донбасу. Про це вона повідомила на засіданні Комітету з спеціальним політичних питань та питань деколонізації (Четвертий комітет) Генеральної асамблеї ООН.

«Незаконні затримання та арешти стали темною щоденною реальністю для тих, хто критикує окупацію. Ми високо цінуємо увагу генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша до ситуації в окупованому Криму, який в своїй останній доповіді закликав Росію, як країну-окупанта, гарантувати, що право на свободу вираження може бути реалізовано всіма без будь-якої дискримінації, – йдеться в повідомленні Зеленко в твіттері.

/**/ /**/ /**/ Акція «Заборона Меджлісу – заборона народу», Київ, 29 вересня 2016 року
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Раніше повідомлялося, що в перебігу загальних дебатів на 42-й сесії Ради ООН з прав людини, Україна закликала Росію припинити масові порушення прав людини на території анексованому Росією Криму.

У вересні Моніторингова місія ООН з прав людини вчергове закликала Росію скасувати заборону Меджлісу кримських татар.

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