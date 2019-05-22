ООС: восьмеро військових потрапили в полон бойовиків на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики зранку 22 травня захопили вісьмох українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«За попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації», – ідеться в повідомленні штабу на Facebook.

«Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Військовою прокуратурою внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії», – додають у штабі ООС.

Троє українських військових поранені на Донбасі 21 травня, повідомляd штаб української воєнної операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні 22 травня. За цими даними, впродовж минулої доби зафіксовано п’ять обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ЛНР» заявляли про два порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії 21 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.