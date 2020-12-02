Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів із 16 грудня

Закрита в рамках заходів боротьби з поширенням COVID-19 Ейфелева вежа у Парижі відновить роботу з середини грудня.

«Раді повідомити про відновлення роботи Ейфелевої вежі з 16 грудня 2020 року», – йдеться в повідомленні на сайті вежі.

Повідомляється, що вежа буде відкрита я з 10:30 до 18:30.

Під час відвідин вежі застосовуватимуться «найсуворіші заходи безпеки», повідомила адміністрація.

Щороку Ейфелева вежа приймає понад шість мільйонів відвідувачів і є однією з найвідвідуваніших туристичних пам’яток світу.

У Франції з 15 грудня в рамках другого етапу пом’якшення карантинних обмежень відновлять роботу музеї та культурні об’єкти.