Обмін гривні на злоті в Польщі завершується цього тижня – НБУ

У Національному банку повідомили, що 9 вересня – останній день, коли українці в Польщі матимуть змогу обміняти готівкові гривні на злоті. Як повідомила пресслужба регулятора, 10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та PKO Bank Polski щодо обміну українцями готівкової гривні на польські злоті у відділеннях цього комерційного банку на території Польщі.

«Програма обміну готівкової гривні на польські злоті була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Національним банком Польщі. Вона дала можливість українцям, що через війну вимушено покинули Україну та перебувають у Польщі, використати наявну в них готівкову гривню для задоволення життєвих потреб», – йдеться у повідомленні.

Станом на 5 вересня за понад 5 місяців дії угоди українці обміняли майже 700 млн грн на злоті в Польщі. Упродовж останніх місяців попит на такі операції постійно знижувався: якщо у квітні 2022 року українці обміняли понад 380 млн грн, то в серпні – приблизно 30 млн грн.

Польща є однією із найвірніших союзників України у захисті від російського вторгнення. Варшава, крім надання Україні зброї та гуманітарної допомоги, прийняла більше українських біженців, ніж будь-яка інша країна.