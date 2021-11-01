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У ДТП на Кіровоградщині вночі загинули троє дітей

Діти 12, 14 та 16 років загинули на місці

У Держслужбі з надзвичайних ситуації повідомили, що минулої ночі в дорожньо-транспортній пригоді на Кіровоградщині загинули четверо людей, троє з яких – діти.

«1 листопада о 1:05 на автодорозі Н-23 «Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя» поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)», – йдеться в повідомленні.

У поліції області уточнюють, що, за попередніми даними, водій автомобіля «КІА Sportage» під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault.

«Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів, віком 12, 14 та 16 років, загинули на місці події. Особи загиблих встановлено. Всі вони жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області», – вказали в поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Обставини ДТП встановлюють слідчі.

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