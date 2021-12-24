Кілька годин офіційний сайт і пошта НСЗУ не працюватимуть – пресслужба

У п’ятницю, 24 грудня, з 12:00 до 20:00 буде відсутній доступ до всіх корпоративних сервісів Національної служби здоров’я України через оновлювлення електричного обладнання в приміщенні служби, повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, буде відсутній зв’язок з усіма корпоративними сервісами НСЗУ, зокрема, це офіційний сайт Служби, електронна пошта та контакт-центр «1677».

«Центральна база даних електронної системи охорони здоров’я працюватиме стабільно. Тобто надавачі послуг зможуть укладати декларації, виписувати електронні рецепти та виконувати всю звичну для них роботу в ЕСОЗ. Не торкнеться тимчасова пауза у роботі сервісів і роботи надавачів первинної медичної допомоги. Вони зможуть подавати свої пропозиції на укладення договору на 2022 рік», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що робота сервісів НСЗУ відновиться сьогодні після 20:00.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) укладає договори із закладами охорони здоров’я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування.