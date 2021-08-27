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Латвія передала гуманітарний вантаж для прифронтових міст Луганщини

Наступна гуманітарна допомога від Латвії на територію Луганщини та Донеччини планується восени (фото ілюстративне)

У Станиці Луганській 26 серпня пройшла передача гуманітарної допомоги вагою у 8 тонн, сформована за ініціативи Збройних сил Латвії та зібрана спонсорами і волонтерами європейських країн для мешканців прифронтових районів Луганщини, повідомила у п’ятницю пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Основна частина допомоги призначена для найбільш незахищених прошарків населення. Ми завжди раді співпрацювати з нашими латвійськими колегами та українськими волонтерами», – заявив начальник відділу інформаційної підтримки Нацгвардії України Віктор Голумбівський.

Згідно з повідомленням, більша частина вантажу – одяг для дітей, молоді, дорослих, медичне обладнання для лікарні та побутові речі.

Наступна гуманітарна допомога від Латвії на територію Луганщини та Донеччини планується восени.

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