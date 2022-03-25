Померла вдова Василя Стуса

На 84-му році життя померла вдова відомого українського поета і дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх, повідомила у фейсбуці її невістка Тетяна Стус.

«Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої», – повідомила Тетяна Стус.

Василь Стус та Валентина Попелюх одружилися в 1965 році. У 1966-му в них народився син Дмитро – письменник, літературознавець, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.

Василь Стус – поет, літературознавець, правозахисник, дисидент, належав до так званих шістдесятників, які боролися за відродження української національної культури, проти її утисків радянським режимом. Двічі засуджений за «антирадянську діяльність», Василь Стус загинув у карцері в ув’язненні в ніч на 4 вересня 1985 року.