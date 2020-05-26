Перший випадок коронавірусу зафіксовано серед бійців ООС – штаб

У поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомила у вівторок пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

«Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів у Донецькій області. Хворий нині перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний. Усі, хто контактував із ним останнім часом, ізольовані, а в службових приміщеннях проведено дезінфекцію», – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що командування Об’єднаних сил вживає всіх необхідних заходів із недопущення поширення коронавірусної інфекції серед військових.

До сьогодні штаб ООС повідомляв, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не було зафіксовано.

Раніше сьогодні командування Медичних сил повідомило, що в системі ЗСУ хворіє 60 осіб на COVID-19, за час пандемії одужали 96, двоє – померли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.