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07 Вересень 2019, Київ 00:37
Новини | Події

ООС: бойовики здійснили шість обстрілів на Донеччині

Наслідки обстрілів у Водяному, Донецька область, архівне фото, 2018 рік

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Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що з початку доби 6 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій українських військових на Донбасі. За цим повідомленням, бойовики застосували зброю заборонених Мінськими угодами калібрів, обстріли зафіксовані лише в Донецькій області.

Повідомлень про втрати у вечірньому зведенні штабу ООС немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не подавали зведених даних про бойові дії 6 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

/**/ /**/ /**/ Віктор Муженко, начальник Генерального штабу ЗСУ у 2014–2019 роках
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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