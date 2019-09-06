ООС: бойовики здійснили шість обстрілів на Донеччині

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що з початку доби 6 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій українських військових на Донбасі. За цим повідомленням, бойовики застосували зброю заборонених Мінськими угодами калібрів, обстріли зафіксовані лише в Донецькій області.
Повідомлень про втрати у вечірньому зведенні штабу ООС немає.
Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не подавали зведених даних про бойові дії 6 вересня.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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