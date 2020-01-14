У 56-й окремій мотопіхотній бригаді повідомили про загибель свого бійця

Внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув солдат Віталій Караван, повідомили 14 січня у пресцентрі 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Згідно з повідомленням, смерть настала вночі 13 січня.

«За даним фактом проводиться службове розслідування», – повідомили військові.

Водночас у зведеннях штабу операції Об’єднаних сил за 13 січня вказувалось, що втрат серед військовослужбовців ООС цього дня не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.