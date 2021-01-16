Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про становище на фронті на Донбасі за день станом на 17-у годину.

За цей час на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів Об’єднаних сил спостерігалася тиша, вздовж усієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню; бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, мовиться в повідомленні.

Порушення сталося в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу селища Луганське – там російські гібридні сили відкривали вогонь у бік українських позицій із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Про можливі дії українських військ у відповідь не сказано нічого, лише згадано, що «про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ».

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області і визнане в Україні терористичним, вочевидь із приводу цього ж інциденту заявили, що українські війська стріляли зі станкового і ручного протитанкових гранатометів у бік окупованого села Калинівки. Це село лежить на південь від згаданого в українському зведенні Луганського. Ця місцевість, на так званій Світлодарській дузі, належить до Донецької області, неподалік її межі з Луганською, але її контролює та частина російських гібридних сил, що оформлена в угруповання «ЛНР».

В аналогічному угрупованні «ДНР», що діє на частині Донечини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні п’ять українських військовослужбовців, ще майже 30 були поранені.