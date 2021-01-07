Військові повідомили про чергові порушення перемир’я на фронті

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення противником чинного нині режиму припинення вогню, які цього разу не призвели до бойових втрат чи поранень із українського боку.

За цим повідомленням, таких порушень протягом дня станом на 17-у годину було п’ять: чотири в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» і ще одне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ці обстріли були здійснені зі станкових і з ручних протитанкових гранатометів, а також із гранатометів інших систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Про можливі дії українських військ у відповідь не сказано нічого, лише повідомлено, що «про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ».

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про один обстріл його позицій українськими військами, при цьому назване місце не збігається з жодним із тих, де бойовики обстрілювали українських військових.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні чотири українські військовослужбовці, ще близько 25 були поранені.