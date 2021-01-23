Українські військові повідомили про чергові порушення перемир’я на фронті

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення противником чинного нині режиму припинення вогню, які цього разу не призвели до бойових втрат із українського боку.

За цим повідомленням, таких порушень протягом дня станом на 17-у годину було вісім. Ці обстріли були здійснені зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також із підцівкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї, а в одному з випадків, біля селища Південного, що на північний схід від окупованої Горлівки, – також і з мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів.

Про можливі дії українських військ у відповідь не сказано нічого, лише повідомлено, що «про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ».

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про обстріл із боку українських військ із міномета північної околиці Горлівки – де поруч лежить згадане в українському зведенні обстріляне бойовиками Південне.

Крім того, це угруповання заявило про загибель одного свого бойовика – за його твердженням, «внаслідок скидання боєприпасу» з українського безпілотника на західній околиці Донецька.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні шість українських військовослужбовців, іще близько 30 були поранені.