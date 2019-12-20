КПВВ «Новотроїцьке» 22 грудня закриють на кілька годин – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через проведення ремонтних робіт електричної мережі 22 грудня контроль в’їзду/виїзду в КПВВ «Новотроїцьке» не здійснюватиметься з 8-ї години ранку.

«Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування. Роботу КПВВ «Новотроїцьке» буде відновлено о 12:00 в той же день», – йдеться в повідомленні.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Водночас на Луганщині діє лише один КПВВ – «Станиця Луганська»