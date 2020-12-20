Військові повідомили про чергові порушення перемир’я на фронті

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення противником чинного нині режиму припинення вогню, які цього разу не призвели до втрат чи поранень із української сторони.

За цим повідомленням, таких порушень протягом дня станом на 17-у годину 30 хвилин було п’ять: чотири в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» і ще одне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Ці обстріли були здійснені з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ці обстріли були неприцільними і «не несли загрози життю» українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали, заявили в пресцентрі. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована», – запевнили військові.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили. Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». При цьому російські гібридні сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні чотири українські військовослужбовці, ще близько 20 були поранені.

Українські війська відповідають на обстріли своїм вогнем лише в найсерйозніших випадках, у всіх інших далі демонструючи дотримання перемир’я, попри його порушення противником.