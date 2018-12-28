Штаб ООС: військові взяли в полон бойовика

Військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об’єднаних сил 27 грудня в ході виконання бойових завдань на лінії зіткнення взяли в полон бойовика, повідомляє прес-служба штабу ООС.

«Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, колишній співробітник органів МВС. До 2016 року проходив службу у незаконних військових формуваннях, отримав поранення і був комісований за станом здоров’я. У листопаді 2018 році знову був призваний за мобілізацією окупаційною владою», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, полоненого бойовика передали СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.