Українські військові повідомили про поранення

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про поранення, найімовірніше, двох українських військових унаслідок обстрілів противника.

Як повідомив пресцентр у фейсбуці о 14:55 за Києвом, на Донеччині в результаті чергового обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення. «Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний», – мовилося в повідомленні.

Як заявили військові, такі дії противника «безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил придушили ворожу активність». «На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників», – запевнили у пресцентрі.

Пізніше, о 16:55 за Києвом, у пресцентрі також повідомили, що поблизу населеного пункту Новоолександрівка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. «Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний», – повідомили військові.

«Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння», – заявили у пресцентрі.

Із цілої низки Новоолександрівок в Україні біля лінії фронту лежить одне село з цією назвою – воно розташоване між Попасною і окупованим Первомайськом. Це Луганська область, але зовсім поруч із межею з Донецькою. Перше повідомлення про пораненого стосувалося «Донеччини», без уточнення місця події.

«Втрати противника уточнюються», – мовиться також в обох повідомленнях.

Наразі не ясно, чи йдеться про два окремі поранення українських військових, чи це не цілком точні два повідомлення про одну подію.