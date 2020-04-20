Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 квітня 2020, Київ 19:20
Новини | Події

Українські військові повідомили про поранення

(ілюстраційне фото)

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про поранення, найімовірніше, двох українських військових унаслідок обстрілів противника.

Як повідомив пресцентр у фейсбуці о 14:55 за Києвом, на Донеччині в результаті чергового обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення. «Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний», – мовилося в повідомленні.

Як заявили військові, такі дії противника «безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил придушили ворожу активність». «На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників», – запевнили у пресцентрі.

Пізніше, о 16:55 за Києвом, у пресцентрі також повідомили, що поблизу населеного пункту Новоолександрівка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. «Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний», – повідомили військові.

«Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння», – заявили у пресцентрі.

Із цілої низки Новоолександрівок в Україні біля лінії фронту лежить одне село з цією назвою – воно розташоване між Попасною і окупованим Первомайськом. Це Луганська область, але зовсім поруч із межею з Донецькою. Перше повідомлення про пораненого стосувалося «Донеччини», без уточнення місця події.

«Втрати противника уточнюються», – мовиться також в обох повідомленнях.

Наразі не ясно, чи йдеться про два окремі поранення українських військових, чи це не цілком точні два повідомлення про одну подію.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG