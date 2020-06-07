На Донбасі внаслідок обстрілу поранений боєць – українські військові

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про поранення одного українського військовослужбовця внаслідок обстрілу противника.

За повідомленням, йому надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу, стан його здоров’я задовільний.

«Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби і дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає рішуча і невідворотна відповідь», – мовиться також у повідомленні.

Раніше 7 червня в прес-центрі Об’єднаних сил повідомляли про ще один обстріл цього дня, внаслідок якого потерпілих із українського боку не було.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день не робили. Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.