Українські військові повідомили про чергові порушення перемир’я на фронті за день

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення противником чинного нині режиму припинення вогню, які цього разу не призвели до бойових втрат із українського боку.

За цим повідомленням, таких порушень протягом дня станом на 17-у годину було чотири. Ці обстріли були здійснені з мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів, з автоматичних станкових і зі станкових протитанкових гранатометів, а також із кулеметів великого калібру.

Про можливі дії українських військ у відповідь не сказано нічого, лише повідомлено, що «про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ».

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили військові.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили. Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні сім українських військовослужбовців, іще понад 30 були поранені.